إسرائيل تقر بسقوط «درون» فوق غزة

غزة (الاتحاد) تبنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أمس، إسقاط طائرة إسرائيلية مسيّرة داخل قطاع غزة. وأعلنت في بيان سيطرتها على طائرة إسرائيلية مسيّرة شرق رفح، كانت في مهمة خاصة داخل القطاع. كما أشارت الكتائب إلى أن الطائرة المسيّرة كانت تحمل كاميرات حرارية ونهارية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح أمس، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس، سقوط طائرة داخل حدود غزة دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وأكد الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي سقوط الطائرة المسيّرة في جنوب قطاع غزة، مضيفاً أن الحادثة قيد التحقيق.

ويأتي إسقاط الطائرة بعد أيام على قيام طائرة مسيّرة تابعة لكتائب القسام بإسقاط عبوة ناسفة على دورية للجيش الإسرائيلي.

ورداً على الحادث، أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت الماضي أنه شن غارة جوية استهدفت مسلحين فلسطينيين كانوا مسؤولين عن هجوم بطائرة من دون طيار من قطاع غزة. وقال إن طائرة غير مأهولة أسقطت «ما يعتقد أنه عبوة ناسفة» ألحقت أضراراً بسيارة عسكرية بالقرب من السياج المحيط الذي يفصل غزة عن إسرائيل.

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