«الهلال» يغيث أهالي زنجبار

عدن (الاتحاد) واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع المساعدات الإغاثية على أهالي مدينة زنجبار في محافظة أبين جنوبي اليمن، وذلك ضمن الاستجابة السريعة والعاجلة للتخفيف من معاناة المتضررين من الأحداث الأخيرة وتأمين احتياجاتهم الغذائية الأساسية. ووزعت فرق الهيئة بالتعاون والتنسيق مع ملتقى شباب أبين الاجتماعي 500 سلة غذائية على أهالي عدد من الأحياء السكنية في المدينة، ضمن حملة يجري تنفيذها في عدن ولحج وأبين.

وأشار فايز الحنشي رئيس ملتقى شباب أبين إلى أن الذراع الإنسانية لدولة الإمارات المتمثلة بهيئة الهلال الأحمر حريصة على تقديم المساعدات وإيصالها إلى المناطق المتضررة في مختلف مناطق أبين، موضحاً أن السلال الغذائية التي جرى توزيعها في زنجبار وضواحيها استهدفت الأسر المتضررة. وثمن الدعم اللامحدود الذي تقدمه الإمارات لأبناء المحافظة في كافة الجوانب الإنسانية والاجتماعية والصحية والتعليمية، وأكد أن أبناء أبين سيظلون يبادلون أشقاءهم في الإمارات الوفاء بالوفاء ولن يكونوا جاحدين أو متنكرين لكل الأعمال والجهود التي قدمها ويقدمها أبناء زايد الخير خصوصاً في الأزمات والمحن.

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