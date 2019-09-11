مقتل 200 من الميليشيات خلال 3 أيام في طرابلس

حسن الورفلي (بنغازي- القاهرة)

خيمت حالة من الهدوء الحذر في محاور القتال بضواحي العاصمة طرابلس بعد فشل المليشيات المسلحة في الالتفاف على قوات الجيش الليبي في محاور القتال منذ يومين، فيما أعلن الجيش مقتل 200 من عناصر الميليشيات خلال الأيام الـ3 الماضية.

وكشف الجيش الليبي عن نجاحه خلال اليومين الماضيين في استدراج الميليشيات المسلحة التي تتمركز داخل الأحياء السكنية إلى المساحات الواسعة والخالية في ضواحي العاصمة، لافتاً إلى تمكنه من القضاء على 38 عنصرا من ميليشيات السراج المتحالفة مع الجماعات الإرهابية.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي أن القوات تمكنت من تدمير عدد 7 آليات مسلحة تابعة للميليشيات، بالإضافة إلى تمكن القوات من الحفاظ على كامل تمركزاتها.

بدوره كشف المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الليبي عن سقوط أكثر من 200 قتيل في صفوف ميليشيات حكومة الوفاق خلال الأيام الثلاثة الماضية من العمليات العسكرية جنوبي طرابلس.

وأشار المركز إلى أن العدد المذكور من القتلى وعدد يفوقه من الجرحى سقط على إثر ضربات جوية ومواجهات على الأرض في محاور القتال، كان لمحور السبيعة في ضواحي طرابلس منها النصيب الأكبر.

وأشار إلى أن ميليشيات النواصي الداعمة لحكومة الوفاق الوطني الليبية فقدت 28 من عناصرها خلال الأيام الثلاثة، محذرة من مصير مشابه لمن يسعون إلى المواجهة ولا يستمعون للتحذيرات التي تصدر عن غرف عمليات الجيش الوطني الليبي. فيما حذرت القوات الجوية الليبية مواطني طرابلس من الاقتراب من تمركزات ميليشيات الوفاق.

واستهدف سلاح الجو الليبي المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق في معسكر النقلية وكوبري الفروسية ومنطقة الزهراء جنوب العاصمة طرابلس.

وفي بنغازي، أصدر القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر قراراً بشأن نقل 687 ضابطاً وضابط صف وأفراد شرطة من وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة إلى الجيش الليبي.

بدورها أصدرت عائلة العقيد الليبي الراحل معمر القذافي بياناً، طالبت خلاله الاتحاد الإفريقي بتشكيل لجنة تحقيق قارية وفتح ملف اغتياله، وذلك بمناسبة الذكرى العشرين على تأسيس الاتحاد.

إلى ذلك، حث سفراء أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لدى ليبيا على ضرورة العودة للعملية السياسية في البلاد بوساطة الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال استضافة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكر والسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، مساء الاثنين سفراء كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا لدى ليبيا.

وقالت السفارة الأميركية في ليبيا عبر حسابها على موقع التدوينات المصغرة «تويتر» إن: «اللقاء مع السفراء الأربعة يأتي ضمن الجهود الدولية المستمرة المبذولة لوقف القتال في طرابلس، وحثوا على العودة السريعة للعملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة».

بدوره، قال عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة سبها علي السعيدي لـ«الاتحاد» إن العودة إلى العملية السياسية وطاولة المفاوضات يكون بعد انتهاء العمليات العسكرية في كافة ربوع ليبيا، لافتاً إلى أن البرلمان الليبي يدعم الحل العسكري لإنهاء أزمة ليبيا.

فيما أكد عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة الكفرة سعيد امغيب لـ«الاتحاد» أن المجتمع الدولي أجمع على شرعية الجيش الليبي في محاربة الإرهاب والمليشيات المسيطرة على طرابلس، عودة الاستقرار إلى ليبيا، لافتاً إلى أن الموافقة على إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لإيقاف العمليات العسكرية في طرابلس يحتاج إلى إجماع دولي. واستبعد البرلماني الليبي حدوث اجتماع دولي لإيقاف العمليات في طرابلس قبل موعد المؤتمر الدولي الذي يتحدث عنه المبعوث الأممي غسان سلامة.

وأكد أن الحل العسكري هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة الليبية لأن المشكلة الليبية أمنية وليست سياسية، لافتا إلى أن غسان سلامة بعد كل هذه الفترة التي قضاها في ليبيا وطرابلس بالتحديد يعلم ذلك جيداً، مشيرا إلى أن الأخير تحدث منذ أيام عن عقد مؤتمر دولي حول ليبيا في الأيام القادمة، وقد اجتمع رفقة نائبته وليامز بالقائم بأعمال السفارة البريطانية في ليبيا بهذا الخصوص في محاولة لإقناع المجتمع الدولي بإمكانية العودة إلى الحوار السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

فيما وصف رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إعادة الاستقرار إلى ليبيا بـ«الأولوية» للجهاز التنفيذي الجديد وذلك في خطاب أمام مجلس النواب الإيطالي في روما قبل التصويت على الثقة.