صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات إسرائيلية بعد إطلاق صواريخ من غزة

ذكرت مصادر صحفية في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أنه تم إطلاق صواريخ من غزة على مستوطنات، ولكن لم يتم الإبلاغ عن إصابات.

وخلال انطلاق صافرات الإنذار تحذيراً من الصواريخ، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي خطابا أمام نشطاء حزب الليكود الذي يتزعمه في أشدود في إطار حملته الانتخابية، وتم إخراجه من القاعة.

من جهة أخرى، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن منظومة القبة الحديدية اعترضت صاروخين تم إطلاقهما من قطاع غزة.

وأصدرت بلدية مدينة أشدود بياناً بعد انطلاق صافرات الإنذار، قائلة: "عقب الإنذار الذي انطلق في عسقلان منذ لحظات قليلة، أمر العمدة بفتح الملاجئ في جميع أنحاء المدينة".

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