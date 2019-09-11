كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تتسلح بالذهب في مواجهة ترامب(فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر موقع "مداد نيوز" الاخباري، تقريرًا مصورًا حول تسلح الصين بالذهب، لمواجهة الحرب التجارية التي شنها الرئيس الامريكي دونالد ترامب على بكين.

وتضمن التقرير، أن الصين لجأت لتخزين الذهب بكميات كبيرة جدًا منذ ديسمبر الماضي، حيث قامت بشراء 94 طن من الذهب منذ هذا التوقيت، مما أدى لارتفاعه بنسبة 18% منذ بداية هذا العام، لتصل أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2013.

ولفت التقرير إلى أن الذهب يوفر وسيلة حماية مثالية للصين في حرباتها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تمتلك أكبر احتياطي في العالم من الذهب بأكثر من 8000طن، بينما تحتل الصين المرتبة السابعة عالمية باحتياطي يقترب من الـ2000 طن.

هذا وانخفضت أسعار الذهب لأدنى مستوى في هذا الشهر، وكسر الذهب حاجز الـ1500 دولار بعد أن تراجع 12 دولارًا اليوم عند تسوية المعاملات، بسبب صعود الدولار، وعوائد سندات الخزانة الامريكية، والتفاؤل حول عودة المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الامريكية.

وتشير التقارير إلى أن الصين ستعرض على الولايات المتحدة الامريكية، شراء المزيد من المنتجات الامريكية، في اطار التوصل لصفقة تجارية بينم البلدين، عند الاجتماع المرتقب الشهر المقبل.

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وقال وزير الخزانة الامريكية، إنه لا يتوقع ركود الاقتصاد الأمريكي، خاصة مع سعي الإدارة الأمريكية للمفاوضات مع الصين، متوقعًا أن تكون نسبة النمو هذا العام ايجابية.

وهناك حالة ترقب تشهدها الاسواق العالمية، حول اجتماع البنك المركزي الأوروبي، خاصة أن التوقعات تشير إلى خفض معدل الفائدة أو اتخاذ قرار بمزيد من التيسير النقدي، خاصة مع تراجع فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة الأمريكية الشهر الماضي.

وتراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر 8 جنيهات، ليصل عيار 21 لـ691 جنيهًا للجرام الواحد، عيار 18 سعر 592 جنيها للجرام، وعيار 24 سعر 789 جنيها للجرام، وهذا بسبب تراجع أسعار الذهب على المستوى العالمي بسبب الخوف من تأثير النزاع التجاري بين الولايات المتحدة الامريكية والصين على الاقتصاد العالمي.