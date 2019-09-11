بسبب اعتدائه على حكم مباراة المنتخب الأولمبي ضد مالي.. بنعبيد مهدد بعقوبة قاسية من “كاف”

أصبح مهدي بنعبيد، حارس مرمى المنتخب الوطني الأولمبي، والفتح الرباطي، مهددا بعقوبة ثقيلة من الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، وذلك بسبب اعتدائه على حكم المباراة، التي جمعت اليوم الثلاثاء، المنتخب الأولمبي بمضيفه المالي.

وفور إعلانه على صافرة نهاية اللقاء، بفوز المنتخب المالي بهدف دون رد، وجد الغامبي عمر صلاح حكم المواجهة، نفسه، يتعرض لاعتداء من طرف بنعبيد، قبل أن يتدخل رجال الأمن، وبعض لاعبي المنتخب الأولمبي، لتهدئة الوضع.

وكان المنتخب الأولمبي، فشل في العودة ببطاقة التأهل إلى كأس إفريقيا، لأقل من 23 سنة، التي ستحتضنها الملاعب المصرية، دجنبر القادم، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو” 2020، وذلك بعد خسارته ضد مالي بهدف نظيف.

وكانت مواجهة الذهاب، انتهت السبت الماضي، على أرضية ملعب مراكش الكبير، بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، علما أن المباراتين، خاضتهما العناصر الوطنية، تحت قيادة الفرنسي، باتريس بوميل، المدرب الجديد للمنتخب الأولمبي، خلفا للمقال مارك ووت.