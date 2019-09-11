روسيا تقود بتحركات مفاجئة ومثيرة في ملف الصحراء

قامت روسيا في الأيام الأخيرة بتحركات مفاجئة ومثيرة في ملف الصحراء، حيث دعت داخل أروقة الأمم المتحدة إلى إخضاع بعثة المينورسو المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار للدراسة، فيما قام القائم بأعمال السفارة الروسية في المغرب بزيارة إلى العيون.

موسكو طالبت بإدراج بعثة المينورسو ضمن جدول أعمل يُفترض أن يكون قد انعقد، أمس، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، مخصص لبعثات حفظ السلام الأممية.

فيما كان القائم بأعمال السفارة الروسية بالمغرب قد زار مقر البعثة الأممية في العيون يوم الأربعاء الماضي، والتقى قائد القوات الأممية المنتشرة في الصحراء، اللواء الباكستاني ضياء الرحمان. تطورات تأتي عشية عودة مجلس الأمن الدولي لتناول ملف الصحراء، والمرتقب شهر أكتوبر المقبل.