تصفيات يورو 2020: فرنسا تدك شباك أندورا بثلاثية نظيفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق منتخب فرنسا الفوز على نظيره منتخب أندورا بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن مباريات المجموعة الثامنة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وأحرز ثلاثية المنتخب الفرنسي كل من اللاعبين كينغسيلي كومان وكليمونت لينغليت ووسام بن يدر.

وبهذا الفوز رفع المنتخب الفرنسي رصيده من النقاط إلى 15 نقطة وهو يتصدر ترتيب المجموعة الثامنة، في بقي رصيد منتخب أندورا خاليا من النقاط.

مجريات المباراة:

نوع ديشامب في هجومه على مرمى أندورا، وكان كل لاعبي فرنسا بلا استثناء أسلحة فعالة للغاية على مرمى المنافس، الذي لم يصمد سوى 18 دقيقة فقط، حتى انفرد كومان بالمرمى بعد تمريرة من جوناثان إيكونيه ليراوغ الحارس ويسدد في المرمى الخالي.

تحمل غوميز حارس مرمى أندورا عبئا ثقيلا، حيث تصدى لعدة تسديدات من رافائيل فاران وجيرو، كما أنقذ مرماه من ركلة جزاء سددها أنطوان غريزمان.

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كما كان الظهيران لوكاس ديني وليو ديبوا نشيطين للغاية، وأمطرا منطقة جزاء أندورا بالعديد من الكرات العرضية وكذلك التسديدات المباشرة.

وأجهز منتخب فرنسا على ضيفه مبكرا بعد مرور 7 دقائق فقط من الشوط الثاني، ومن ركلة حرة لعبها جريزمان وانقض عليها لينجليه برأسه في الشباك.

وكان القدر رحيما بحارس مرمى أندورا، حيث أبعدت العارضة فرصتين لكينغسلي كومان وموسى سيسوكو، كما هدد كورنتين توليسو مرمى أندورا بأكثر من فرصة.

وبدأ المدير الفني لمنتخب فرنسا إراحة لاعبيه بحلول الدقيقة 63 حيث شارك توماس ليمار ووسام بن يدر ثم نبيل فقير مكان إيكوني وجيرو وكومان.

ولم يكن بدلاء فرنسا أقل نشاطا، حيث سدد بن يدر كرة بجوار القائم الأيمن، قبل أن يصوب نبيل فقير ركلة ثابتة أبعدها حارس مرمى أندورا بصعوبة بالغة قبل أن يكملها بن يدر في الشباك مختتما الاستعراض الهجومي لأصحاب الأرض.