السعودية تدين إعلان نتنياهو عزمه ضم أراضي غور الأردن

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العين الإخباريةالأربعاء 2019/9/11 01:53 ص بتوقيت أبوظبي
مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية
أدانت المملكة العربية السعودية وأعلنت رفضها القاطع لما صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن عزمه ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967، إذا فاز بالانتخابات المقبلة.
وتعهد نتنياهو بالشروع في ضم غور الأردن وشمالي البحر الميت والمستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية إلى إسرائيل في حال إعادة انتخابه في الانتخابات المقرر أن تجرى يوم الثلاثاء المقبل.
واعتبرت السعودية، في بيان صادر عن الديوان الملكي، الثلاثاء، أن هذا الإجراء باطل جملة وتفصيلا، وتصعيد بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية.
وأكدت أن من شأن هذا الإعلان تقويض ورفض أي جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم، إذ لا سلام بدون عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير منقوصة.
وتابع بيان الديوان الملكي السعودي أن محاولات إسرائيل فرض سياسة الأمر الواقع لن تطمس الحقوق الثابتة والمصونة للشعب الفلسطيني.
ودعت المملكة العربية السعودية إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية؛ لبحث هذا الموضوع ووضع خطة تحرك عاجلة وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدي له واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
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