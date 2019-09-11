انفجار هائل بالقرب من السفارة الأمريكية في أفغانستان

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انفجار هائل بالقرب منالسفارة الأمريكيةفي أفغانستان
الأربعاء 11 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
سمع دوي انفجار هائل بالعاصمة الأفغانية بالقرب من السفارة الأمريكية بعد منتصف الليل بفترة وجيزة في ذكرى هجوم 11 سبتمبر / أيلول على الولايات المتحدة.
وارتفعت أعمدة الدخان صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي فوق كابول.
وأكد موظف بالسفارة تم الاتصال به هاتفيا الانفجار لكنه لم يكن لديه تفاصيل.
سيكون هذا أول هجوم كبير في العاصمة الأفغانية منذ أن قام الرئيس دونالد ترامب فجأة بإلغاء محادثات الولايات المتحدة وحركة طالبان بينما كانت على شفا اتفاق واضح لإنهاء أطول حرب أمريكية.
هزت سيارتان ملغومتان كابول بانفجار الأسبوع الماضي، بما أسفر عن مقتل عدة مدنيين واثنين من أعضاء الناتو.
واستشهد ترامب بمقتل أحد أفراد الجيش الأميركي في أحد هذه الانفجارات كسبب في أنه يصف الآن المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان بأنها "ميتة".
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