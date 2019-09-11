عاجل.. انفجار بالقرب من السفارة الأمريكية في أفغانستان

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
كشفت قناة "سكاي نيوز" العربية، فى نبأ عاجل لها منذ قليل، عن سماع دوي انفجار هائل بالعاصمة الأفغانية بالقرب من السفارة الأميركية بعد منتصف الليل بفترة وجيزة في ذكرى هجوم 11 سبتمبر على الولايات المتحدة، وارتفعت أعمدة الدخان صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي فوق كابول.
وأكد موظف بالسفارة تم الاتصال به هاتفيا الانفجار لكنه لم يكن لديه تفاصيل.
سيكون هذا أول هجوم كبير في العاصمة الأفغانية منذ أن قام الرئيس دونالد ترامب فجأة بإلغاء محادثات الولايات المتحدة وحركة طالبان بينما كانت على شفا اتفاق واضح لإنهاء أطول حرب أميركية.
هزت سيارتان ملغومتان كابول بانفجار الأسبوع الماضي، بما أسفر عن مقتل عدة مدنيين واثنين من أعضاء الناتو.
واستشهد ترامب بمقتل أحد أفراد الجيش الأميركي في أحد هذه الانفجارات كسبب في أنه يصف الآن المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان بأنها "ميتة".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.