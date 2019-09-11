عاجل.. انفجار بالقرب من السفارة الأمريكية في أفغانستان

Advertisements Advertisements

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

كشفت قناة "سكاي نيوز" العربية، فى نبأ عاجل لها منذ قليل، عن سماع دوي انفجار هائل بالعاصمة الأفغانية بالقرب من السفارة الأميركية بعد منتصف الليل بفترة وجيزة في ذكرى هجوم 11 سبتمبر على الولايات المتحدة، وارتفعت أعمدة الدخان صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي فوق كابول.

Advertisements

وأكد موظف بالسفارة تم الاتصال به هاتفيا الانفجار لكنه لم يكن لديه تفاصيل.

سيكون هذا أول هجوم كبير في العاصمة الأفغانية منذ أن قام الرئيس دونالد ترامب فجأة بإلغاء محادثات الولايات المتحدة وحركة طالبان بينما كانت على شفا اتفاق واضح لإنهاء أطول حرب أميركية.

هزت سيارتان ملغومتان كابول بانفجار الأسبوع الماضي، بما أسفر عن مقتل عدة مدنيين واثنين من أعضاء الناتو.

واستشهد ترامب بمقتل أحد أفراد الجيش الأميركي في أحد هذه الانفجارات كسبب في أنه يصف الآن المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان بأنها "ميتة".