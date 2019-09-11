المطران خيرالله دعا خاطفي جوزيف حنوش لإعادته إلى عائلته

شكر راعي أبرشية ​البترون​ المارونية ​المطران ​منير خيرالله​​، في حديث تلفزيوني، إلى كل متضامن مع عائلة المواطن المخطوف جوزيف حنوش، لا سيما رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيسي المجلس النيابي ​نبيه بري​ والحكومة ​سعد الحريري​، بالإضافة إلى ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​، الذين يتابعون القضية بكل تفاصيلها.

وفي حين تمنى المطران خيرالله عودة حنوش إلى عائلته بأسرع وقت، دعا الخاطفين إلى إعادته بصحة جيدة، ليعيش مع عائلته بأمن وإستقرار.