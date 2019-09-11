المطران خيرالله دعا خاطفي جوزيف حنوش لإعادته إلى عائلته

شكر راعي أبرشية البترون المارونية المطران منير خيرالله، في حديث تلفزيوني، إلى كل متضامن مع عائلة المواطن المخطوف جوزيف حنوش، لا سيما رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري، بالإضافة إلى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الذين يتابعون القضية بكل تفاصيلها.
وفي حين تمنى المطران خيرالله عودة حنوش إلى عائلته بأسرع وقت، دعا الخاطفين إلى إعادته بصحة جيدة، ليعيش مع عائلته بأمن وإستقرار.
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