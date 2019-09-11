مجلس الشيوخ الإيطالي يمنح الحكومة الجديدة الثقة

منح مجلس الشيوخ الإيطالي ثقته لحكومة ​جوزيبي كونتي​ الجديدة، لينهي بذلك الأزمة السياسية في البلاد والتي نشبت بعد انهيار الحكومة الائتلافية السابقة. وأيد 169 عضوا في مجلس الشيوخ الحكومة الجديدة، فيما صوت 133 عضوا ضدها، وامتنع 5 آخرون عن التصويت. يذكر أن حركة "5 نجوم" والحزب الديمقراطي اليساري شكلا الأسبوع الماضي ائتلافا جديدا عقب انهيار الائتلاف السابق على خلفية الخلافات بين "5 نجوم" وحزب "الرابطة" اليميني.

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