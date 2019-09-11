جاويش أوغلو: نتانياهو يعد الإسرائيليين بدولة فصل عنصري

ركّز وزير الخارجية التركيو مولود جاويش أوغلو، على أنّ "الوعد الانتخابي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الّذي يواصل إرسال رسائل غير شرعية وغير قانونيّة وعدوانيّة قبيل الانتخابات، إنّما هو في سياق دولة أبارتايد عنصرية".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "مواصلة تركيا الدفاع عن كامل حقوق إخوانها الفلسطينيين".
وفي وقت سابق الثلثاء، أعلن نتانياهو في مؤتمر صحافي، أنّه في حال انتخابه في الانتخابات المقرّرة في 17 أيلول الحالي، فسيفرض "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت.
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