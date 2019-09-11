ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أنّ "قوات الأمن التركية ضبطت في ولاية أضنة جنوبي البلاد، 61 مهاجرًا غير نظامي، دخلوا الأراضي التركية بطرق غير قانونيّة".
وأوضحت أنّ "عناصر الشرطة ضبطت المهاجرين داخل مقطورة شاحنة، أثناء إجرائهم دورية على الطريق الواصل بين ولايتي أضنة وغازي عنتاب. ولدى إيقاف الشاحنة، ادّعى سائقها أنّه ينقل قطيعًا من الأنغام إلى إسطنبول"، لافتةً إلى أنّه "تبيّن لدى كشف الغطاء عن المقطورة، وجود 61 مهاجرا غير شرعي بداخلها، يحملون الجنسيات الباكستانية والبنغالية والأفغانية".
وبيّنت أنّه "تمّ تسليم المهاجرين مع سائق الشاحنة إلى مخفر شرطة منطقة صاري تشام التابعة لولاية أضنة".
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الأمن التركية ضبطت 61 مهاجرا غير نظامي جنوبي البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.