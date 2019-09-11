قوات الأمن التركية ضبطت 61 مهاجرا غير نظامي جنوبي البلاد

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أنّ "​قوات الأمن التركية​ ضبطت في ولاية أضنة جنوبي البلاد، 61 مهاجرًا غير نظامي، دخلوا الأراضي التركية بطرق غير قانونيّة".

وأوضحت أنّ "عناصر ​الشرطة​ ضبطت ​المهاجرين​ داخل مقطورة شاحنة، أثناء إجرائهم دورية على الطريق الواصل بين ولايتي أضنة و​غازي عنتاب​. ولدى إيقاف الشاحنة، ادّعى سائقها أنّه ينقل قطيعًا من الأنغام إلى ​إسطنبول​"، لافتةً إلى أنّه "تبيّن لدى كشف الغطاء عن المقطورة، وجود 61 مهاجرا غير شرعي بداخلها، يحملون الجنسيات الباكستانية والبنغالية والأفغانية".

وبيّنت أنّه "تمّ تسليم المهاجرين مع سائق الشاحنة إلى مخفر شرطة منطقة صاري تشام التابعة لولاية أضنة".