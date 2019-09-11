مقتدى الصدر يلتقي خامنئي وسليماني في إيران

نشرت صور حديثة تجمع المرشد الأعلى الإيراني ​علي خامنئي​ وزعيم "التيار الصدري" في العراق ​مقتدى الصدر​، وإلى جانبهما قائد "فيلق القدس" ​قاسم سليماني​، في مجلس عزاء بذكرى عاشوراء في إيران.

ونشر سليماني، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة تجمعه بالصدر وخامنئي، وأشار إلى أنها في مجلس عزاء حسيني.

والمفاجئ في الصورة ظهور الصدر وهو يجلس إلى جانب خامنئي وسليماني وهو المعروف بـ "مناهضته" للسياسة الإيرانية في العراق.

ووصل زعيم التيار الصدري، الجمعة الماضي، إلى مدينة قم في زيارة مفاجئة وغير معلنة.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور الصدر وهو يقف في موكب يحمل اسم موكب "آل الصدر"، في مدينة قم وهو يوزع الطعام، كما أظهرت لقطات أخرى تأديته مراسم الزيارة الدينية.