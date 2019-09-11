نشرت صور حديثة تجمع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وزعيم "التيار الصدري" في العراق مقتدى الصدر، وإلى جانبهما قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، في مجلس عزاء بذكرى عاشوراء في إيران.
ونشر سليماني، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة تجمعه بالصدر وخامنئي، وأشار إلى أنها في مجلس عزاء حسيني.
والمفاجئ في الصورة ظهور الصدر وهو يجلس إلى جانب خامنئي وسليماني وهو المعروف بـ "مناهضته" للسياسة الإيرانية في العراق.
ووصل زعيم التيار الصدري، الجمعة الماضي، إلى مدينة قم في زيارة مفاجئة وغير معلنة.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور الصدر وهو يقف في موكب يحمل اسم موكب "آل الصدر"، في مدينة قم وهو يوزع الطعام، كما أظهرت لقطات أخرى تأديته مراسم الزيارة الدينية.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتدى الصدر يلتقي خامنئي وسليماني في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.