سلطات السعودية: إعلان نتانياهو تصعيد بالغ الخطورة وانتهاك صارخ للقوانين الدولية

أعلن ​الديوان الملكي السعودي​ أنّ "​السعودية​ تعرب عن إدانتها ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ عن نيّته إذا فاز بالانتخابات ضمّ أراض من ​الضفة الغربية​ المحتلة،وتعتبر أنّ هذا الإجراء باطل جملةً وتفصيلًا".

وأكّدت السعودية أنّ "هذا الإعلان يعتبر تصعيدًا بالغ الخطورة بحقّ ​الشعب الفلسطيني​، ويمثّل انتهاكًا صارخًا لميثاق ​الأمم المتحدة​ ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية"، لافتةً إلى أنّ "من شأن هذا الإعلان تقويض ورفض أيّ جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم، إذ لا سلام بدون عودة الأراضي الفلسطينية".

وطلبت من الدول كافّة والمنظمات والهيئات الدولية "إدانة ورفض هذا الإعلان واعتبار أيّ إجراء يسفر عنه باطلًا ولا يترتّب عليه أي آثار قانونيّة تمسّ حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة".