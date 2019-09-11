شكري: مشاورات للتوافق حول التوقيت المناسب لعودة سوريا للجامعة العربية

أكد وزير الخارجية الصمرية ​سامح شكري​ أن سوريا دولة عربية مهمة وهناك مشاورات فيما بين الدول العربية للتوافق حول التوقيت الملائم والمناسب لعودتها إلى ​الجامعة العربية​ بعد إزالة محنتها والعمل على تنفيذ المسار السياسي.

وفي تصريح صحفي عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن مناقشة موضوع عودة سوريا في الاجتماع، أوضح أن الموضوع لم يتم تداوله بشكل واسع.

ورأى أنه بعد إزالة محنة سوريا والعمل على تنفيذ المسار السياسي، ستكون بالتأكيد هناك فرصة أخرى ومزيد من الحوار فيما بين الوزراء العرب لتحديد التوقيت الملائم لهذه العودة.

وأوضح أنه تم تداول الكثير من القضايا المهمة خلال اجتماعات وزراء الخارجية العرب، مشيرا إلى أن الوزراء ناقشوا القضايا الخاصة بالإصلاح الإداري والمالي للمنظمة العربية.

وأشار وزير الخارجية إلى أن الاجتماعات تناولت أيضا القضايا العربية على رأسها القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى سوريا واليمن وليبيا، كما ناقش الوزراء قضايا الإرهاب وسبل القضاء عليه على المستوى العربي والمستوى الدولي.