طالب حزب التقدم والإشتراكية، اليوم الثلاثاء، بإطلاق سراح كل من الزميلة هاجر الريسوني، صحافية “أخبار اليوم”، وخطيبها السوداني، رفعت الأمين، والطبيب جمال بلقزيز واثنين من مساعديه.
وجاء ذلك في بلاغ صادر عن المكتب السياسي للحزب الذي انعقد مساء اليوم، إذ دعا حزب الكتاب، إلى ” الطي الإيجابي والسريع لهذا الملف عبر إطلاق سراح المتابعين، احتراما لقرينة البراءة، والعمل على معالجة جذرية لموضوع إجهاض الحمل، وذلك في إطار المراجعة الشاملة لمجموعة القانون الجنائي المعروضة على مجلس النواب”.
كما دعا المكتب السياسي لـpps السلطات والمؤسسات المعنية، ومنها النيابة العامة والمجلس الوطني للصحافة إلى التعامل الصارم مع الممارسات المنافية للقانون والتي تنتهك حرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمواطنات والمواطنين، وهي ممارسات لا تمت بصلة للأخلاقيات النبيلة لمهنة الصحافة.
وكان عدد كبير من النشطاء الحقوقيين والسياسيين قد طالبو أمس الإثنين بالحرية لهاجر الريسوني، وذلك في وقفة احتجاجية حاشدة أمام المحكمة الإبتدائية بالرباط، تزامنا مع انعقاد أولى جلسات محاكمتها رفقة الموقوفين معها.
المحتجون الغاضبون من مسلسل توقيف هاجر، عبروا عن تخوفهم من واقع الحقوق والحريات في المغرب، مطالبين بوقف مسلسل التراجعات بشكل عاجل.
كانت هذه تفاصيل خبر الـPPS أول حزب يطالب بالإفراج عن هاجر الريسوني…ويدعو النيابة العامة والمجلس الوطني للصحافة لتبني الصرامة مع “آلات التشهير” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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