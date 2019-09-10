في ثاني مبارياته مع المنتخب الوطني.. خاليلوزيتش يقود الأسود لهزم النيجر

تغلب المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، على منتخب النيجر، بهدف دون رد، في المباراة الإعدادية التي احتضنتها أرضية الملعب الكبير، بمدينة مراكش.

ودخل البوسني وحيد خاليلوزيتش هذه المواجهة، بتشكيلة ضمت، كل من المحمدي في حراسة المرمى، ثم جواد الياميق، والشباك، وزهير فضال، وعبد الكريم باعدي، وسفيان أمرابط، بالإضافة لوليد الكرتي، وسفيان بوفال، ثم المهدي كارسيلا، وعادل تاعرابت، ووليد أزارو.

وتمكن اللاعب وليد الكرتي من التوقيع على هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 21 من الشوط الأول، من تسديدة قوية لم تترك أي حظ لحارس مرمى النيجر، وهو الهدف الذي حافظت عليه العناصر الوطنية فيما تبقى من دقائق المواجهة.

ويعتبر هذا الفوز، الأول للأسود تحت قيادة خاليلوزيتش، في ثاني مباراة يقود خلالها المنتخب الوطني، بعدما اكتفى بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، في اختباره الأول، الجمعو الماضي ضد بوركينافاسو.

وتندرج مباراتا بوركينافاسو والنيجر، ضمن استعدادات ” أسود الأطلس” للاستحقاقات القادمة، وفي مقدمتها الإقصائيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا، الكاميرون 2021.