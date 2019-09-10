تارجيست: قنينة غاز تتسبب في مصرع ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة وإصابة آخر بحروق خطيرة

لقي 3 أشخاص مصرعهم، أمس الاثنين، في ضواحي تارجيست، فيما أصيب آخر بحروق خطيرة، إثر انفجار قنينة غاز داخل منزلهم الوجود في جماعة بني ابشير.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ “اليوم24″، فإن الحريق نشب بعدما كان والد الطفلين يعمل على استبدال قنينة الغاز في مطبخ المنزل، من أجل إعداد وجبة الفطور، قبل أن تشتعل ألسنة اللهب في القنينة، وتصيبه بحروق خطيرة، فيما أدى انتشار غاز البوتان داخل المنزل إلى مصرع الجد، وحفيدتيه على الفور.

وحلت عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان، وباشرت إجراءاتها القانونية، فيما تم نقل الأب إلى مستشفى تارجيست لتلقي العلاجات الضرورية، وجثة الضحايا إلى مستودع الأموات، الموجود في إقليم الحسيمة.