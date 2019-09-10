تصفيات يورو 2020: إنجلترا تصعق كوسوفو بخماسية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فاز منتخب إنجلترا على نظيره منتخب كوسوفو بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، ضمن مباريات المجموعة الأولى من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وأحرز خماسية المنتخب الإنجليزي كل من اللاعبين رحيم سترلينغ، هاري كين، ميرجيم فوجفودا (ذاتي) وجادون سانشو (هدفان)، وفي المقابل سجل هدفي منتخب كوسوفو كل من اللاعبين فالون بيرايشا (هدفان) وفيدات موريكي.

وبهذا الفوز رفع منتخب إنجلترا رصيده من النقاط إلى 12 نقطة وهو يتصدر ترتيب المجموعة الأولى، في حين تجمد رصيد منتخب كوسوفو عند 8 نقاط وهو يحتل المركز الثالث.

مجريات المباراة:

المنتخب المضيف تعرض لهزة مبكرة، عندما مرر مايكل كين بسذاجة لتصل الكرة إلى الكوسوفي فيدان أليتي الذي مررها بدوره إلى بيراشا فأودعها الأخير الشباك مفتتحا التسجيل بعد مرور 34 ثانية فقط.

الرد الإنجليزي جاء سريعًا وبالتحديد في الدقيقة 8، عندما نفذ باركلي ركنية على رأس مايكل كين، ليتابعها سترلينغ الكرة برأسه أيضا من مسافة قريبة.

وسيطر المنتخب الإنجليزي لكن دون وجود هجمات حقيقية حتى الدقيقة 19، عندما تقدم بالنتيجة إثر هجمة سريعة مررها سترلينغ بدوره إلى هاري كين في الناحية اليسرى، ليقتحم الأخير بها منطقة الجزاء ويسددها بين قدمي الحارس موريتش إلى داخل الشباك.

وشق سانشو طريقه في الناحية اليمنى، قبل أن يمرر الكرة إلى باركلي الذي علت محاولته المرمى في الدقيقة 23، وحل الهدوء حتى الدقيقة 35، عندما رفع تشيلويل الكرة من الناحية اليسرى، قابلها كين برأسه فوق المرمى.

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وأضاف المنتخب الإنجليزي الهدف الثالث بعدها بدقيقة واحدة، عندما انطلق سانشو من اليمين ومرر كرة أمام المرمى، تابعها المدافع فويفودا في شباك بلاده بالخطأ، وسط احتجاج كوسوفي على عدم قيام الإنجليز بإخراج الكرة بعد إصابة أليتي.

ودون سانشو اسمه على لائحة المسجلين عندما تلقى تمريرة سترلينغ ليسدد الكرة من تحت جسد الحارس في المرمى بالدقيقة 44، قبل أن يضيف بنفسه الهدف الخامس لبلاده في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعدما تابع الكرة في الشباك إثر هجمة من سترلينغ تصدى لها الحارس.

ومع بداية الشوط الثاني، أنقذ الحارس موريتش تسديدة يسارية من ألكسندر-أرنولد، قبل أن يضيف بيريشا الهدف الثاني له ولبلاده في الدقيقة 49، عندما استغل موريكي تمريرة طائشة من رايس، ليمررها إلى زميله الذي تخلص من رقيبه قبل أن يسدد الكرة مقوسة في الشباك.

وارتكب ماغواير هفوة طائشة بعدما فشل في إبعاد الكرة من أمام مرماه، ليعرقل موريكي داخل منطقة الست ياردات، فاحتسب الحكم ركلة جزاء نفذها موريكي بنجاح في الدقيقة 55.

وأهدر هاري كين ركلة جزاء لإنجلترا تصدى لها الحارس موريتش في الدقيقة 65، بعد عرقلة بحق باركلي، ونفذ ألكسندر-أرنولد ركلة حرة بجوار المرمى بالدقيقة 71.

وأصاب سترلينغ القائم في الدقيقة 73 بعد تمريرة نموذجية من كين، وأهدر اللاعب نفسه فرصة جديدة بعدها بدقيقة واحدة عندما مرت محاولته المرتدة من الدفاع بجانب المرمى.

وشق البديل ماركوس راشفورد طريقه في الناحية اليسرى قبل أن يسدد كرة قوية تصدى الحارس موريتش باقتدار في الدقيقة 85.