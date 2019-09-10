تصفيات يورو 2020: سوبر هاتريك كريستيانو يقود البرتغال للفوز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اكتسح منتخب البرتغال نظيره منتخب ليتوانيا بالفوز بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات المجموعة الثانية من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وأحرز خماسية المنتخب البرتغالي كل من اللاعبين كريستيانو رونالدو (سوبر هاتريك) وويليام كارفالو، وفي المقابل سجل هدف منتخب ليتوانيا الوحيد اللاعب فيتوتاس أندريسكيفيتسوس.

وبهذا الفوز رفع منتخب البرتغال رصيده من النقاط إلى 8 نقاط وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة المجموعة الثانية، في حين تجمد رصيد منتخب ليتوانيا عند نقطة واحدة وهو يقبع بالمركز الأخير.

مجريات المباراة:

بدأ منتخب ليتوانيا صاحب الأرض، المباراة بحذر دفاعي وتراجع أمام منطقة جزاؤه، فيما اعتمد على الهجمات المرتدة لمحاولة ضرب الدفاع البرتغالي.

وفي الجانب الأخر، دخل أبناء فرناندو سانتوس، اللقاء معتمدين على إمكانيات الخط الهجومي، والذي تكون من الثلاثي بيرناردو سيلفا في الجناح الأيمن، جواو فيليكس في الجناح الأيسر، ورونالدو في الهجوم، إلا أن الدون تمتع بحرية كبيرة في الخط الأمامي.

وحصل جواو فيليكس على ركلة جزاء مبكرة، بعدما مرر الكرة داخل المنطقة، لتلمس يد مدافع ليتوانيا، تمكن كريستيانو رونالدو من تحويلها إلى هدف بالدقيقة 7.

ونفذ رونالدو هجمة مرتدة سريعة وحصل على الكرة من منتصف الملعب وتوغل ليسدد من خارج المنطقة تصويبة قوية ارتطمت بمدافع ليتوانيا وخرجت فوق العارضة.

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وأنقذ سيتكوس حارس ليتوانيا مرماه من فرصة هدف محققة في الدقيقة 19، بعد تمريرة عرضية من كانسيلو من جهة اليمين، كاد المدافع الليتواني أن يسجل هدفًا بالخطأ في مرماه لولا تألق الحارس، الذي أبعدها لركنية.

ومن ركلة ركنية في الدقيقة 28، عادل منتخب ليتوانيا النتيجة بعدما أحرز أندريوشكفيتشيوس هدف التعادل واستغل ركلة ركنية نفذها كوكليس، ليضرب رأسية قوية في الشباك.

وواصل سيتكوس تألقه وحرمان البرتغال من تسجيل هدف ثان، بعدما تصدى ببراعة لتصويبة جواو فيليكس، ويبعدها عن مرماه لركنية، وعاد الحارس من جديد ليتألق أمام اللاعب ذاته بالدقيقة 37، ليمنعه من تسجيل أولى أهدافه بعد أن أبعد التصويبة الأرضية عن مرماه.

وفي الدقيقة 62 أخطأ حارس ليتوانيا خطأ فادحًا بعدما تصدى بطريقة غريبة لتصويبة ضعيفة سددها رونالدو، قبل أن ترتطم به وتدخل الشباك، ليضاعف المنتخب البرتغالي النتيجة بثنائية.

وضاعف الدون النتيجة بالدقيقة 65، بعد عرضية متقنة من برناردو سيلفا نجح رونالدو في أن يسكنها الشباك وسط غياب دفاعي تام.

وبهدف طبق الأصل من الهدف الثالث، أحرز كريستيانو هدفه الرابع في المباراة بالدقيقة 76، بعد صناعة من برناردو سيلفا إلى الدون الذي سدد كرة أرضية على يسار الحارس.

وختم كارفالو أهداف المباراة في الدقيقة 93، لتنتهي المباراة بفوز كبير للبرتغال بخمسة أهداف لهدف.