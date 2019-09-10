مباحثات سورية عراقية تتناول سبل الإسراع بفتح (البوكمال)

دمشق ـ الخليج 365 : بحث سفير سوريا لدى العراق صطام جدعان مع رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية الدكتور كاظم العقابي في العاصمة العراقية بغداد السبل الكفيلة بالإسراع في فتح معبر البوكمال الحدودي بين البلدين الشقيقين. وأكد السفير الدندح خلال اللقاء الذي جرى أمس إنجاز سوريا كل المتطلبات اللوجستية لفتح المعبر وإعادة الحياة إلى هذا الشريان الاقتصادي والتجاري المهم بين البلدين. بدوره استعرض العقابي عمليات تهيئة المعبر من الناحية العراقية مشددا على اهتمام الحكومة العراقية بالإسراع في فتح المعبر بوقت قريب جدا تنشيطا لحركة نقل الأشخاص والبضائع بين البلدين الشقيقين.

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