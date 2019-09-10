حزب الله: أي اعتداء اسرائيلي على لبنان سيتم الرد عليه

بيروت ـ د ب أ: قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله أن أي اعتداء إسرائيلي على لبنان سيتم الرد عليه بالشكل المناسب، مشددا على انه لا خطوط حمراء على الإطلاق بعد اليوم. وقال نصرالله “إذا اعتدى الجيش الاسرائيلي على لبنان بأي شكل من أشكال العدوان فإن من حق اللبنانيين الدفاع عن أرضهم، وسيتم الرد عليه بالشكل المناسب والمتناسب فلا خطوط حمراء على الإطلاق بعد اليوم”. وأضاف أن “كسر الخطوط الحمر مع إسرائيل لا يعني التخلي عن القرار 1701 علما أن إسرائيل لا تحترمه”.

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