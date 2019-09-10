القاهرة ـ د ب أ: عرض الوفد الأمني المصري على حركتي “حماس” و”الجهاد” في قطاع غزة رزمة تسهيلات جديدة تشمل أيضا إدخال بضائع عن طريق معبر رفح البري. ونقل الوفد الأمني المصري الذي زار القطاع مطلع الأسبوع رسالة من إسرائيل حول استعدادها لتطبيق رزمة من التسهيلات مقابل الهدوء على الحدود ووقف التصعيد. وتتضمن إعادة مساحة الصيد من 6 إلى 15 ميلاً، والمباشرة في إدخال تحسينات على الكهرباء والوقود، والسماح بإدخال مواد كانت ممنوعة تحت تصنيف “مزدوجة الاستعمال”، وزيادة كميات البضائع المصدرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الوفد المصري يعرض تسهيلات على (حماس) و(الجهاد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.