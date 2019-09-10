الجامعة العربية تحيل انتهاكات "الجزيرة" لوزراء الإعلام

طالبت البحرين، الثلاثاء، بضرورة إدراج بند على جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب، ينتقد تصرفات قناة الجزيرة القطرية ودورها المشبوه.



جاء ذلك على لسان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء أعمال الدور العادية ١٥٢ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بالقاهرة.

وأوضح أبو الغيط أن البحرين طالبت بطرح بند في جدول أعمال الدورة ينتقد تصرفات قناة الجزيرة، لافتا إلى أنه تمت إحالة ذلك البند إلى مجلس وزراء الإعلام العرب لمناقشته في ضوء ميثاق الشرف الإعلامي الذي أقره المجلس الوزاري اليوم.

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وانتقد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام البحريني، أمس الإثنين، السياسات العدائية التي يتبناها الإعلام القطري وعلى رأسه قناة الجزيرة.

وأكد الرميحي، أن ما يتبناه الإعلام القطري من تكرار يائس لخطابات مسيئة، يعكس قلّة حيلة نظام الدوحة وإفلاسًا إعلاميًا.





وأشار وزير شؤون الإعلام البحريني إلى أن اختيار النظام القطري عبر ذراعه الإعلامية قناة الجزيرة القطرية شهر محرم لإثارة النعرات الطائفية ليس غريبًا.

وأكد أن إعلام الدوحة يتغذى على الفرقة والشقاق والإساءة للدول الخليجية والعربية والإسلامية، مضيفا أن الإعلام القطري يحاول ومنذ ثلاثة عقود شق الوحدة الوطنية وزعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين.