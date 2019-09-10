انفجار قرب السفارة الأمريكية بكابول.. ولا أنباء عن ضحايا

أفادت وسائل إعلام أفغانية، الثلاثاء، بوقوع انفجار في العاصمة كابول بالقرب من السفارة الأمريكية، بدون مزيد من التفاصيل بشأن وقوع ضحايا من عدمه.



الانفجار جاء بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلغاء المفاوضات مع أفغانستان حول حركة طالبان، بعد تبنيها هجوماً أودى بحياة 12 شخصاً بينهم جندي أمريكي.

وأضاف ترامب أنه يفكر في خفض عدد القوات العسكرية الأمريكية بأفغانستان، قائلًا: "لكنها ستخرج في الوقت المناسب".

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وكان المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان، زلماي خليل زاد، أطلع الرئيس الأفغاني أشرف غني، مطلع الشهر الجاري، على مسودة اتفاق سلام مع حركة طالبان في 2 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأكمل زاد 9 جولات من المحادثات مع مندوبين عن طالبان، بهدف إنهاء الحرب في أفغانستان، وكان من المقرر أن يلتقي مع زعماء البلاد في كابول، الأسبوع الجاري، لحشد توافق في الآراء قبل توقيع الاتفاق.

الحادث الأخير جاء في الوقت الذي تكثف فيه حركة "طالبان" من عملياتها وهجماتها المسلحة ضد الحكومة الأفغانية والقوات الأجنبية الموجودة في البلاد، بهدف تحسين وضعها التفاوضي، للتوصل إلى اتفاق سلام يمهد الطريق لمشاركة طالبان في الحكومة المقبلة.

ولقي نحو 20 جندياً أمريكياً حتفهم في أفغانستان منذ بداية العام، على الرغم من المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وممثلين من حركة طالبان؛ بشأن إحلال السلام في أفغانستان؛ حيث يشن المسلحون هجمات بشكل يومي على قوات دولية ومحلية في مختلف أنحاء البلاد.