تكذيب أردوغان واختناق إيران.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الثلاثاء 10 سبتمبر/أيلول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تجدون بومبيو يتعهد بقطع جميع السبل على إيران للوصول إلى سلاح نووي، وصحفيو إيران في عيون "العفو الدولية": أحكام ظالمة وسجن أبرياء، وجونسون يتعهد بمغادرة الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر، وقرقاش: مصر قلب العالم العربي وعلاقاتنا في أزهى حالاتها، ورباعية الجامعة العربية ترفع مشروع قرار لوزراء الخارجية ضد إيران، وبن صالح يجري أكبر تغييرات في جهاز الأمن الجزائري.

كما تتابعون أيضاً: وزير خارجية العراق: نرفض الوجود العسكري التركي في بلادنا، وبولتون يرد على ترامب: أنا من طلب الاستقالة، ومناظرات الرئاسة بتونس.. برامج إخوانية هزيلة وتغييب منافسين، وحمدوك: السودان الديمقراطي لا يمثل تهديداً لأحد، ومسؤول تركي يكذّب أردوغان: رئيس بلدية ماردين المعزول ليس إرهابياً، وغياب صهر أردوغان إعلامياً يعزز احتمالية الإطاحة به، واليونان وقبرص تدينان التنقيب التركي "غير القانوني" بالمتوسط.

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أما في الاقتصاد فتطالعون: الأزمة الاقتصادية تخنق طهران.. تضخم السلع المستوردة يصل إلى 150%، والأمم المتحدة تطالب إثيوبيا بمحاصرة الديون.. وأديس أبابا ترد بقوة، والنفط عند أعلى سعر في 6 أسابيع، وألف مستثمر عالمي يوجهون محافظهم المالية للطاقة المتجددة، و2.10 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الإمارات وكندا خلال 2018، والإمارات تشارك في القمة الرابعة لمبادرة الحزام والطريق بهونج كونج.

وإلى الملاعب تجدون: موقعة فيورنتينا تشهد الظهور الرسمي الأول لساري مع يوفنتوس، وفي التكنولوجيا: نوكيا تعيد إحياء هاتف 2720 الكلاسيكي بإمكانات متميزة.

وفي الفن تقرأون: جلسة تصوير تورط جينيفر أنيستون في أزمة عنصرية، بينما في المنوعات: بعد فصلك من وظيفتك.. 4 تصرفات تدمر فرص العمل الجديدة.

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