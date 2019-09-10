الان تتابع مريم رجوي تفتح النار على نظام الملالي بعد إضرام فتاة إيرانية النار في نفسها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات فتحت زعيمة المقاومة الإيرانية مريم رجوي النار على نظام الملالي بعد إضرام فتاة إيرانية النار في نفسها احتجاجا على النظام الإيراني الحاكم و في تغريدة لها عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر أكدت رجوي قائلة: «وفاة شابة أضرمت النار في جسدها للاحتجاج على القمع والتمييز والحرمان الذي فرضته دكتاتورية الملالي على النساء، تعصر قلوب وضمائر الإيرانيين ألمًا من اضطهاد الملالي. النساء والرجال الأحرار في وطننا الحبيب إيران يزيدون إصرارهم على إسقاط هذا النظام وتحقيق الحرية.»

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