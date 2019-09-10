وزير الداخلية الألماني يُحذر من خطر التطرف اليميني

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الأكثر خطرا.. وزير الداخلية الألماني يحذر من خطر التطرف اليميني
الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365_متابعات
حذر هورست زيهوفر، وزير الداخلية الألماني، اليوم الثلاثاء، من تزايد التطرف اليميني في بلاده، قائلاً: إن خطر هذا التطرف لا يقل عن الخطر الذي تمثله الأصولية الإسلامية.
وقال زيهوفر لدى الاستقبال الذي نظمته السلطات الأمنية على المستوى الاتحادي في ألمانيا، مساء اليوم في برلين: "علينا أن نصنف درجة التهديد في هذا المجال على أنها مرتفعة".
وأشار الوزير، الرئيس السابق للحزب المسيحي الاجتماعي في ولاية بافاريا، إلى أن هناك تغييرات هيكلية وشيكة في الشرطة الاتحادية وفي هيئة حماية الدستور، لمواجهة هذا التطور، وقال إنه سيتم استحداث وظائف أمنية جديدة على هذه الخلفية، مؤكدا أن الهدف من وراء ذلك ليس إنشاء "دولة حراسة" بل الدفاع عن دولة القانون.
من جانبه قال رئيس ديوان المستشارية، هيلجه براون، مشيرا للتواصل المشفر عبر موقع ماسنجر، إن على السلطات الأمنية أن تمتلك مستقبلا إمكانيات تجعلها قادرة مستقبلا على أن تفعل في العالم الرقمي ما يجوز لها أن تفعله اليوم في عالم الواقع.
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