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بين الصين والإمارات.. مباحثات اقتصادية وبحث سبل التعاون

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365_وكالات

بحث مسؤولون إماراتيون وصينيون، اليوم الثلاثاء، في أبوظبي، سبل زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة في مجال الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية والسياحة.



والتقى وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية الإماراتية، محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وفدًا يمثل مدينة تشانغدو عاصمة مقاطعة سيشوان الصينية.

وأكد الشحي خلال اللقاء“متانة العلاقات بين دولة الإمارات والصين، والتي ترقى إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة، مدفوعة برغبة البلدين الثابتة في بناء روابط قوية ومستدامة“.

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وأضاف أنّ الصين هي الشريك التجاري غير النفطي الأول عالميًا لدولة الإمارات على مدى السنوات الخمس الماضية، وأن تجارة الإمارات غير النفطية مع الصين تمثل 10 % من إجمالي تجارة الإمارات مع العالم.

وشدد بحسب بيان رسمي على ”أهمية زيادة التنسيق والعمل المشترك بين الجانبين لزيادة رحلات الطيران المباشرة بين تشانغدو ومدن دولة الإمارات“، موضحًا أن ”التعاون في مجالات الابتكار وحاضنات الأعمال يمثل محورًا أساسيًا أيضًا لتعزيز الشراكة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة“.

واطلع الوفد الصيني على تسجيل مصور حول السياحة في دولة الإمارات“وما يتميز به هذا القطاع الحيوي في الدولة من مقاصد بارزة وبنى تحتية ومرافق سياحية جاذبة وتنوع طبيعي“، وفقًا للبيان.

وتمثّل الصين الشريك التجاري الأهم للإمارات في التجارة السلعية غير النفطية، حيث استحوذت على ما نسبته 9,7 % من إجمالي التجارة غير النفطية للإمارات خلال 2018، بقيمة تتجاوز 43 مليار دولار.