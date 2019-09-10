مسؤول أمريكي : سنواصل الضغط على إيران من أجل تغيير سلوكها العدواني

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

ترامب

كتب متابعات_الخليج 365

قال مسؤول أمريكي بارز، أن واشنطن ستواصل الضغط على إيران من أجل تغيير سلوكها العدواني، في إشارة العقوبات الإقتصادية التي تستمر واشنطن في إتخاذها ضد النظام الإيراني وأذرعه في المنطقة .



ونقلت وكالة رويترز، عن المسؤول الذي قالت أنه كبير ويعمل في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن ستستمر في مراقبة شحنات النفط، كما سيتم تحديد أطراف محددة تشتري النفط الإيراني.

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وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات جديدة على حركة حماس والحرس الثوري الإيراني وتنظيمي القاعدة وداعش.

وقال بيان للوزارة، إن العقوبات تستهدف 15 قيادياً وفرداً وكياناً تابعين لجماعات منها حماس وتنظيما القاعدة وداعش والحرس الثوري الإيراني، الذي صنفته واشنطن إرهابياً.

وبالتزامن، أعلنت بريطانيا، استدعاء السفير الإيراني في لندن حميد بعيدي نجاد للتنديد بأفعال طهران وعدم الالتزام بتعهداتها الخاصة بناقلة النفط "جريس 1 " التي نقلت النفط إلى سوريا رغم العقوبات الأوروبية.

والأسبوع الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن بلاده ستحرم النظام الإيراني من عائدات النفط التي يستخدمها لتمويل البرنامج النووي الذي يهدد الجميع.