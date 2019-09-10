الموجز نشرت صفحة مراسل الإذاعة العبرية الرسمية، مقطع فيديو لبنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل لحظة تهريبه من المنصة بعد إطلاق صافرات الإنذار . وظهر بالمقطع مجموعة من الحراس التابعين لنتنياهو ويحيطون به لتأمينه . ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقاطع فيديو لصواريخ تسقط على أشدود.

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كانت هذه تفاصيل خبر لحظة تهريب «نتنياهو» أثناء قصف صاروخي على أشدود في «إسرائيل» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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