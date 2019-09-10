موظفو وعمال بلدية بعلبك والقرى المجاورة أعلنوا التزامهم بالإضراب المفتوح بدءا من الغد

أعلن موظفو وعمال ​بلدية بعلبك​ والقرى المجاورة، "التزامهم بال​إضراب​ المفتوح المقرّر بدءًا من يوم غد". ودعوا المواطنين إلى "تفهّم مطلبهم وحقّهم بالعيش بكرامة". والجدير ذكره أنّ العمال لم يتقاضوا رواتبهم منذ أربعة أشهر.

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