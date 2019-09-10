شارل جبور: نحن من يقرر خروجنا أو حضورنا في الحكومة

أشار رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب "القوات اللبنانية" شارل جبور، في حديث تلفزيوني، إلى أن "التيار الوطني الحر" منذ العام 2008 حتى العام 2016 كان رأس حربة المعارضة في الحكومة، وبالتالي لا يمكن توجيه الدعوات إلى "القوات" للخروج من الحكومة.
وشدد جبور على أن "القوات" هو من يقرر الحضور أو الخروج في الحكومة، لافتاً إلى أننا "موجودون في الحكومة وهدفنا توسيع الحكومة"، قائلاً: "منذ العام 2005 أخذنا كقوى 14 آذار حيزاً مهماً في الدولة لن نتركه".
وفي حين أشار إلى أننا "لسنا ضد العهد وساهمنا مساهمة أساسية في إيصال هذا العهد"، أكد جبور أن "القوات" لا يشعر بالقلق جراء تقارب "الحزب التقدمي الإشتراكي" مع "التيار الوطني الحر"، مشدداً على ضرورة عدم العودة إلى الماضي عند وقوع أي خلاف.
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