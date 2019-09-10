البستاني: الديمقراطية التوافقية فشلت ويجب أن يكون هناك معارضة برلمانية

شدد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​فريد البستاني​، في حديث تلفزيوني، على أن ليس لديه شيء ضد حزب "القوات اللبنانية"، لكنه لفت إلى أن الديمقراطية التوافقية فشلت، وبالتالي يجب أن يكون هناك معارضة برلمانية في ​مجلس النواب​.

وأشار البستاني إلى أن المعارضة البناءة قادرة على تصحيح المسار الحكومي، معتبراً أن الحكومة الحالية غير قادرة على أخذ القرارات المصيرية للخروج من الأزمة، لافتاً إلى أن رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ مصمم على تحول مهم خلال 6 أشهر، وبالتالي يجب الإنتهاء من حالات ربط النزاع.

وأوضح البستاني أنه من أجل ذلك قال إذا كان هناك من يريد المعارضة فليترك الحكومة، مشيراً إلى أنه يتمنى إعادة إحياء إتفاق معراب، لكنه أوضح أنه لا يرى أن الأمور تسير بالشكل الصحيح.