النشرة: الدفاع المدني أخمد حريقا في محل لبيع الأدوات المنزلية بحوش الأمراء

ذكر مراسل "النشرة" في زحلة أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ في محلّ مخصّص لبيع الأدوات المنزلية في حوش الأمراء بزحلة، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".

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