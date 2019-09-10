الأمم المتحدة دعت حكومة أفغانستان و"طالبان" إلى التفاوض بأسرع وقت

دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، تاداميتشي ياماموتو، ​الحكومة الأفغانية​ و"​حركة طالبان​" إلى "الدخول في مفاوضات مباشرة في أسرع وقت ممكن، لتجنّب ​العنف​". وحذّر من "مغبّة تصاعد العنف في ​أفغانستان​ بخاصّة خلال الأسابيع الأخيرة".

ولفت خلال جلسة ​مجلس الأمن الدولي​ لمناقشة التقرير الدوري الأخير لغوتيريس حول أنشطة البعثة الأممية في أفغانستان "يوناما"، إلى أنّ "تصاعد العنف في الأسابيع القليلة الماضية أظهر الحاجة الملحّة لإيجاد تسوية سياسيّة للصراع الأفغاني الطويل"، مركّزًا على أنّ "من غير الممكن التوصّل إلى حلّ بدون إجراء محادثات مباشرة وشاملة بين الشعب الأفغاني".