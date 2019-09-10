اردوغان: ليس بإمكاننا تحمل موجة لجوء جديدة من سوريا ونتوقع من أميركا مساعدتنا بمحاربة الإرهاب

أكّد الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، أنّ "​تركيا​ تتوقّع من ​الولايات المتحدة الأميركية​ الوقوف معها في محاربة ​الإرهاب​، وتشكيل مناطق آمنة تتيح عودة ​النازحين السوريين​".

ولفت في كلمة له خلال استقبال وفدًا أميركيًّا برئاسة وزير التجارة ويلبر روس، في العاصمة التركية أنقرة، إلى أنّ "تركيا لم يعد بإمكانها تحمّل موجة لجوء جديدة من ​سوريا​، وأنّ التنظيمات الإرهابية تشكّل أكبر عائق أمام عودة السوريين". وركّز على أنّ "زيادة الهجمات على ​محافظة إدلب​ السورية في الآونة الأخيرة يضعنا في مواجهة هذا الخطر، ولا يمكن إيجاد حلّ دائم ل​أزمة اللاجئين​ إلّا من خلال تأسيس مناطق خالية من الإرهاب".

وأوضح اردوغان أنّه "كما قال الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، إنّ تنظيم "داعش" مني بالهزيمة، ولم يعد هناك أيّ عائق أمام عودة السوريين في بلادنا ودول المنطقة سوى تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، مشدّدًا على أنّ الأخير "يقوم بتطهير عرقي وتهجير السكان وتهديد أرواح وممتلكات المواطنين الأتراك، لذا يجب إزالة هذا التهديد، وفي هذه النقطة نولي أهميّة بالغة للتعاون مع الولايات المتحدة في سوريا".

وبيّن "أنّنا نعمل على جعل ​الأراضي السورية​ الواقعة بين شرق ​الفرات​ وحتى الحدود العراقية منطقة آمنة"، مشيرًا إلى أنّ "تركيا منزعجة جدًّا من إرسال الولايات المتحدة ما يقارب 50 ألف شاحنة محملة بالأسلحة والذخائر إلى المجموعات الإرهابية بشمال شرق سوريا".