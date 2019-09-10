كشف مصدران مطّلعان لوكالة "رويترز" أنّ "شركة النفط الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سي)، وهي مشتر رئيسي للنفط الفنزويلي، ستحجم عن تحميلات الخام للشهر الثاني في أيلول الحالي"، مع سعي الشركة العملاقة لتفادي انتهاك العقوبات الأميركية.
وكانت قد قرّرت الشركة الشهر الماضي بشكل مفاجئ، وقف تحميل النفط الفنزويلي، بعدما جمّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أوائل آب الماضي أصولًا لحكومة فنزويلا في الولايات المتحدة الأميركية. وحذّر مسؤولون الشركات من التعامل مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية "بي.دي.في.إس.إيه".
وقد أصبحت شركة النفط الحكومية الروسية العملاقة "روسنفت" المتعامل الرئيسي في الخام الفنزويلي، حيث تقوم بشحنه إلى مشترين آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر "رويترز": شركة النفط الوطنية الصينية ستحجم عن نفط فنزويلا للشهر الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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