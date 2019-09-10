مندوب السعودية بالأمم المتحدة دان الهدم والتهجير بالضفة: لدعم الفلسطينين وحمايتهم

أكّد مندوب السعودية الدائم في الأمم المتحدة في جنيف عبد العزيز الواصل، "دعم السعودية لجهود المفوضة السامية لحقوق الإنسان وحرصها الدائم على التعاون والعمل عن قرب مع مكتب المفوضية السامية ومع الآليّات الدوليّة الأُخرى، لتعزيز وحماية حقوق الانسان، وتحديث أنظمتها وتشريعاتها الوطنيّة، بما يتوافق مع ظروفها المحليّة والتزاماتها الدوليّة".
وأوضح في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، أنّ "السعودية تدعم كلّ ما من شأنه أن يساعد في تخفيف حدّة آثار التغيير المناخي، ولذلك فقد انضمت بلادنا إلى الجهود الدولية في هذا المجال، وفي مقدّمتها اتفاقية باريس للتغيير المناخي وبروتوكول كيتو".
وفي ما يتعلّق بالوضع في فلسطين، دان الواصل بشدّة "عمليّات الهدم والتهجير الّتي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضدّ الفلسطينيين من أجل التوسّع غير القانوني والمخالف للأعراف والقوانين الدولية، في بناء المستوطنات في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية". وأعرب أيضًا عن إدانته "زيادة حالات الاعتداء والعنف ضدّ الفلسطينيين من قبل المستوطنين، وتخاذل السلطات الإسرائيلية في حماية الفلسطينيين ومحاسبة الجناة"، داعيًا الجميع دولًا ومنظمات إلى "دعم الفلسطينين وحمايتهم، والضغط على قوّة الاحتلال للالتزام بالمواثيق الدولية ووقف الانتهاكات ضدّ الشعب الفلسطيني".
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