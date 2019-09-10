مندوب السعودية بالأمم المتحدة دان الهدم والتهجير بالضفة: لدعم الفلسطينين وحمايتهم

أكّد مندوب ​السعودية​ الدائم في ​الأمم المتحدة​ في جنيف عبد العزيز الواصل، "دعم السعودية لجهود المفوضة السامية لحقوق الإنسان وحرصها الدائم على التعاون والعمل عن قرب مع مكتب المفوضية السامية ومع الآليّات الدوليّة الأُخرى، لتعزيز وحماية ​حقوق الانسان​، وتحديث أنظمتها وتشريعاتها الوطنيّة، بما يتوافق مع ظروفها المحليّة والتزاماتها الدوليّة".

وأوضح في كلمة أمام ​مجلس حقوق الإنسان​، أنّ "السعودية تدعم كلّ ما من شأنه أن يساعد في تخفيف حدّة آثار التغيير المناخي، ولذلك فقد انضمت بلادنا إلى الجهود الدولية في هذا المجال، وفي مقدّمتها اتفاقية ​باريس​ للتغيير المناخي وبروتوكول كيتو".

وفي ما يتعلّق بالوضع في ​فلسطين​، دان الواصل بشدّة "عمليّات الهدم والتهجير الّتي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضدّ الفلسطينيين من أجل التوسّع غير القانوني والمخالف للأعراف والقوانين الدولية، في بناء المستوطنات في جميع أنحاء ​الضفة الغربية​ المحتلة بما فيها ​القدس الشرقية​". وأعرب أيضًا عن إدانته "زيادة حالات الاعتداء و​العنف​ ضدّ الفلسطينيين من قبل المستوطنين، وتخاذل السلطات الإسرائيلية في حماية الفلسطينيين ومحاسبة الجناة"، داعيًا الجميع دولًا ومنظمات إلى "دعم الفلسطينين وحمايتهم، والضغط على قوّة الاحتلال للالتزام بالمواثيق الدولية ووقف الانتهاكات ضدّ ​الشعب الفلسطيني​".