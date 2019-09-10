ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، توجّه إلى مقرّ ​وزارة الدفاع الإسرائيلية​، وتوجّه في رسالة إلى "​حركة حماس​"، قائلًا: "انتظروا".

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كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو توجه إلى وزارة الدفاع وتوعّد حماس: "انتظروا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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