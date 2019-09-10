مستشار روحاني: إقالة بولتون هزيمة لاستراتيجية الحد الأقصى للضغوط ضد إيران

شدّد مستشار الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​، حسام الدين آشنا، على أنّ "إقالة مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي، ​جون بولتون​، دليل على هزيمة استراتيجيّة الحد الأقصى من الضغوط الّتي تمارس ضدّ إيران". وأكّد أنّ "​طهران​ لن تتراجع وأن الحصار ضدّها سيُهزم".

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