حركة حماس: تصريحات نتانياهو سياسة عدوانية على الشعب الفلسطيني

اعتبر الناطق باسم حركة "حماس" ​فوزي برهوم​ أن تصريحات رئيس وزراء ​إسرائيل​ ​بنيامين نتانياهو​، بفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في ​الضفة الغربية​ وغور الأردن، سياسة عدوانية على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدراته.

وأشار إلى أنها "لن تغير من الحقائق شيئا، ولن توقف مقاومة شعبنا المتصاعدة بأشكالها كافة لمواجهة الاحتلال ومخططاته".

ولفت إلى أن "التصريحات شجعته عليها ​الإدارة الأميركية​ شريكة الاحتلال في عدوانه على شعبنا، والهرولة الإقليمية تجاه التطبيع مع العدو، وسلوك السلطة في الضفة باستمرارها في التنسيق الأمني وقمع المقاومة والتمسك بخيار المفاوضات العبثية".

وذكر أن "هذا يتطلب خطوات عملية ومسؤولة من الكل الفلسطيني بمستوياته وفصائله كافة، وذلك بالإسراع في اعتماد استراتيجية وطنية موحدة ترتكز على خيار استمرار الكفاح والمقاومة بأشكالها المختلفة"، مشيرا إلى أن ذلك، يتطلب من السلطة وقف سياسة التنسيق الأمني مع تل أبيب، ووقف ملاحقتها للمقاومة، والتصدي بشكل موحد لسياسات نتنياهو العدوانية ونزع الشرعية عن الاحتلال وعزله.