إيران: إقالة بولتون يدل على فشل العقوبات الأميركية







اسماء السيد - طهران: قال مستشار للرئيس الإيراني حسن روحاني الثلاثاء ان إقالة مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون هي مؤشر على فشل حملة العقوبات الأميركية ضد طهران. وذكر حسام الدين آشنا على تويتر "ان دفع بولتون الى الهامش ومن ثم شطبه ليس حدثا فقط بل هو دليل قاطع على فشل استراتيجية فرض الضغوط القصوى من قبل اميركا".

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