واشنطن تفرض عقوبات على 11 منظمة "إرهابية"









اسماء السيد - واشنطن: أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على على تنظيمات "إرهابية".

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيف منوتشين إن الرئيس دونالد ترمب وقع على أمر تنفيذي جديد بشأن فرض عقوبات على تنظيمات "إرهابية". وقال إن وزارة الخزانة الأميركية تعزز الجهود الرامية إلى حرمان الإرهابيين من الوصول إلى النظام المالي الأميركي.

وأضاف أن تلك العقوبات تؤكد على "قيادة ترمب الحاسمة في مكافحة الإرهاب العالمي".

وأوضح منوتشين في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية مايك بومبيو، أن العقوبات الجديدة ستحدد هوية مرتكبي الإرهاب في جميع أنحاء العالم وتعاقبهم وتردعهم، مشيرًا إلى أنها تسمح للولايات المتحدة بـ"استهداف قادة الجماعات الإرهابية بشكل أفضل".

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وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على 11 جماعة إرهابية، واستهدفت القادة والمشغلين والممولين، بما في ذلك تنظيم داعش، والقاعدة، وحماس والحرس الثوري والمؤسسات التابعة لها الأخرى.

وقال منوتشين إن نهج فرض العقوبات على إيران أثبت نجاعته.

وكان من المفترض أن يحضر مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، هذا المؤتمر الصحفي، لكنه أقيل قبل المؤتمر الصحفي بوقت قصير.



