​جامعة الأزهر: إعلان نتيجة تنسيق القبول بالكليات.. الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

يعقد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، مؤتمرا صحفيا، ظهر الخميس المقبل؛ للإعلان عن نتيجة تنسيق القبول بالكليات للعام الجامعي 2019\2020، بمقر إدارة الجامعة بمدينة نصر.

ومن المقرر أن يعلن رئيس جامعة الأزهر عن الخريطة الزمنية للتحويل الإلكتروني بين الكليات للطلاب الجدد، وتقليل الاغتراب، وموعد فتح باب تسجيل الرغبات للطلاب المتخلفين عن التسجيل في المرحلتين الأولى والثانية.