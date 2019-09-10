جامعة الأزهر تحصد لقب "الجامعة المثالية" في الورش الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

حصدت جامعة الأزهر الشريف، لقب "الجامعة المثالية" في ختام فعاليات الورش الفنية لمتدربي مراكز الفنون في موسمها الثالث، والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة، بالمدينة الشبابية بأبي قير، حيث شاركت الجامعة بفريق مكون من ١٦ طالبًا وطالبة.

وأشاد مدربي الورش في المجالات الـ 4 (المسرح - الفنون التشكيلية - الموسيقي والكورال)، بتميز طلاب وطالبات الأزهر وسرعة تقدمهم ومثابرتهم وحرصهم الشديد على التعلم وحبهم للفن.

وحصد فريق جامعة الأزهر الخمس مراكز الأولى، اثنين في المسرح، واثنين في مجال الفنون التشكيلية، ومركز لطالبة في مجال الموسيقى، ومُنح الفريق الممثل للجامعة -في نهاية الفعاليات- شهادة تقدير من وزير الشباب والرياضة، لتميزهم وتفوقهم في جميع المجالات.

وأوضحت جامعة الأزهر -في بيان اليوم- أنها تحرص على تفعيل الأنشطة الطلابية الرياضية، والترفيهية، والتثقيفية، وتنشيط دور الكليات في خدمة المجتمع، وتفعيل الندوات واللقاءات المفتوحة، وتوفر في سبيل ذلك كافة وسائل الدعم والرعاية، لتشجيع الطلاب على الإيجابية وتحفيزهم على إبراز مواهبهم، والعمل على اغتنام الوقت وتفريغ الطاقة، فيما هو مفيد للعقل والجسم.