بالصور- جامعة الإسكندرية تطلق قافلة خدمية لـ3 قرى في مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:
نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، قافلة خدمية إلى مدينة سيدي براني وواحة سيوة وقرية الجارة بمحافظة مرسى مطروح، وذلك انطلاقا من دور الجامعة في خدمة المجتمع والمناطق النائية.
ومن جانبه، قال الدكتور عبد المنعم فوزي، منسق عام القوافل المجتمعية بجامعة الإسكندرية، إن القافلة تستهدف مد أهالي القري الثلاث بمستلزمات المدارس والبطاطين والأحذية، فضلا عن الملابس والمواد الغذائية واللحوم والأدوية.
وأشار فوزي، إلى أن القافلة يشارك بها كليات الطب والصيدلة والزراعة والطب البيطري بالتعاون مع بنك الطعام المصري، لافتا إلى أنه تم تجهيز ٤٥٠ كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على المناطق الأشد احتياجا.
وأضاف منسق عام القوافل المجتمعية بالجامعة، أن فعاليات القافلة تستمر على مدار 3 أيام، وذلك تحت رعاية كل من الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور صلاح عسران، القائم بعمل رئيس جامعة مطروح.
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